Campeón reconoce a campeón: el bonito gesto de Márquez con Moreira tras ganar el título de Moto2

El de Cervera se acercó a la celebración del brasileño para felicitarle por la consecución del mundial. Le dedicó un emotivo gesto de cariño.

Diogo Moreira ha completado el tridente de campeones del mundial de motociclismo. El brasileño se une a Marc Márquez y José Antonio Rueda en la celebración de un nuevo título convirtiéndose también el primer piloto 'carioca' en conseguir ganar un mundial.

Diogo mantiene una gran relación con los Márquez. De hecho, ambos hermanos le aconsejaron sobre cómo afrontar un final de temporada tan tenso en el que la pelea por el título se ha llevado hasta el último gran premio.

Marc se ha querido acercar a Moreira cuando este estaba celebrando con su escudería y familia. El de Cervera y Diogo se han fundido en un emotivo abrazo mientras Marc le dedicaba una palabras de felicitación por haber hecho historia en el mundial de motociclismo.