Así arrolló Bearman a Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia

El piloto madrileño de Williams vio sus opciones destruidas por completo después de que Bearman se lo llevara puesto cuando intentaba adelantarle.

Fin de semana complicado para Carlos Sainz, otro más. El piloto madrileño no ha logrado sumar puntos a pesar de que el ritmo era bueno y de que la estrategia estaba funcionando a la perfección. Un encontronazo con Oliver Bearman le fastidió sus opciones.

El de Williams comenzó la carrera con los neumáticos medios. Mantuvo un buen ritmo tras el primer stint, parando más adelante para montar los duros y volar en Monza. Cuando se preparaba para adelantar a Bearman, que rodaba con ruedas más desgastadas, este no cedió en ningún momento.

Sainz trató de adelantar por fuera de la curva 4. Lo tenía ya hecho, pero Bearman se fue largo en la frenada y arrolló al español, que acabó la carrera en la 11ª plaza frente a la 7ª potencial: "Estábamos haciendo una buena remontada y eso que éramos los últimos con los medios, pero hemos tenido un toque con Bearman. Le han penalizado, así que nada que añadir, una pena".

Bearman fue sancionado con 10 segundos de penalización, aunque de poco le sirvió esto al madrileño, que vio como su compañero de equipo logró la 7ª posición. Temporada muy complicada para Carlos Sainz en su primer año en Williams.