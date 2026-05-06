El top-10 que alucina con Rafa Jódar: "Me ha impresionado..."

Lorenzo Musetti, número 10 del mundo que estará compitiendo esta semana en Roma, cree que Rafael Jódar y Alexander Blockx son los dos tenistas del futuro.

En el Mutua Madrid Open asomaron dos tenistas jóvenes que se convirtieron en la sensación del torneo: Rafael Jódar y Alexander Blockx.

Y todo el circuito habla de ellos. Volverán a competir esta semana en Roma. Así los analiza Lorenzo Musetti, número 10 del mundo: "Los jugadores jóvenes son los que siempre han obligado y permitido mejorar a los más veteranos".

"Son un incentivo importante para nosotros, para que tratemos de distanciarnos aún más de los más jóvenes. Es un ciclo, sí, pero debo decir que Jódar y Blockx me han impresionado. Y lo que más me llama la atención es que son dos tipos serios, tranquilos, con una gran estructura a su alrededor, son buenos chicos", dice el tenista italiano.

Musetti jugará en casa esta semana: "Aquí en Roma me es difícil no acordarme de los primeros partidos que gané como profesional, contra Wawrinka y Nishikori, que fueron mi confirmación y mi eclosión dentro de la élite del circuito".

"Solo me arrepiento de que no hubiese público, pero se generó muchísima expectación. Son grandes recuerdos de este torneo, aunque también me quedo con mi partido de cuartos de final del año pasado frente a Alexander Zverev, que fue fantástico y muy importante desde un punto de vista mental", cierra el tenista italiano en pleno Masters de Roma.

El español Jódar debutará este viernes a la espera de conocer su primer rival.