Toto Wolff contradice a Verstappen, Sainz y Alonso: "Son carreras puras y emocionantes"

El jefe del equipo Mercedes alaba la nueva normativa tras un GP de Japón en el que la escudería alemana ha vuelto a salir victoriosa. Tanto Antonelli como Russell, favoritos a ganar el Mundial.

La nueva Fórmula 1 está generando mucha polémica tanto dentro como fuera del paddock. Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz ya han mostrado su desencanto con los nuevos motores, aunque hay otros como Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, que elogian el cambio de reglamento.

La escudería alemana se ha convertido en el equipo a batir esta temporada. Los de Brackley han ganado todas las carreras de 2026 (incluida la sprint de China). La última en Japón, dónde Kimi Antonelli se ha convertido en el líder del Mundial más joven de la historia con 19 años.

Sin embargo, Wolff no cree que su coche sea muy superior al resto en esta nueva Fórmula 1. "Todo el mundo aprende a usar la energía. En tráfico, no tenemos esa diferencia. Se está convirtiendo en carrera pura y muy emocionante. Se puede ver cuando alguien ahorra energía y cuándo la despliega", comentó el jefe de equipo alemán , en los micrófonos de 'Dazn'.

Una victoria sólida de Antonelli, aunque al principio de la carrera fue complicado, ya que ambos Mercedes perdieron posiciones en la salida. Algo con lo que Wolff ha bromeado: "La salida no ha sido buena, tenemos que mandar a Kimi a la autoescuela para que sepa soltar el embrague, pero ha sido rápido cuando importaba. Hemos tenido que parar a George un poco antes para asegurarnos de que Leclerc no le quitara la posición".

El triunfo de Kimi hace pensar que pueda pelear por el mundial, aunque al jefe de equipo austríaco no le gusta hablar de ello. "Ya le van a estar hablando en la rueda de prensa sobre el campeonato y no deberían hacer esto. Son dos victorias, quedan 19 carreras y queda mucho tiempo para ganar y perder. Se podrá hablar del campeonato en Abu Dabi y para eso queda muchísimo", concluyó Wolff.