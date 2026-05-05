El Atleti, eliminado de la Champions... con polémica: ojo a los dos penaltis que pidieron los de Simeone

Las imágenes de la polémica en el Arsenal - Atleti

Con el conjunto londinense por delante en el marcador, los rojiblancos pidieron dos penas máximas que ni el colegiado ni el VAR consideraron punibles.

Qué cerca, qué cerca se ha quedado el Atlético de Madrid de clasificarse a su cuarta final de la Champions League, pero un solitario gol de Bukayo Saka al borde del final de la primera parte tras un rechace de Oblak les privó de sacar billetes para Budapest.

Los de Simeone, con su estilo por bandera, jugaron un partido notable en el que la polémica no estuvo exenta.

Ya en el segundo acto, cuando apenas se habían consumido cinco minutos, Giuliano Simeone reclamó penalti de Gabriel tras recibir un balón largo a la espalda de la defensa que muy cerca estuvo de acabar en el fondo de la red.

El central brasileño golpeó levemente al argentino por la espalda y este no pudo conectar el disparo, sin embargo ni el colegiado principal ni el VAR consideraron punible la acción.

La misma historia se repitió apenas tres minutos después, pero la acción era mucho más grosera. El propio Gabriel le propinó una patada dentro del área a Marc Pubill y Griezmann, que recogió el esférico al borde del área pequeña, recibió un pisotón de Calafiori.

En esta ocasión el árbitro señaló falta del defensor del Atlético, que ni siquiera levantó la plancha a la hora de pelear el balón.

Los colchoneros no bajaron los brazos y monopolizaron el balón hasta el final del encuentro, pero sin encontrar el premio del gol. Duro castigo para un Atleti que en el cómputo global de la eliminatoria no ha sido inferior al Arsenal de Arteta.