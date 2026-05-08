El serio aviso de Pedro Acosta para Le Mans: "La KTM en agua..."

El piloto de KTM, cuarto en el mundial de MotoGP, cree que en el Gran Premio de Francia puede conseguir un buen resultado por las condiciones meteorológicas.

El Gran Premio de Francia, en Le Mans, estará pasado por agua. En la carrera del domingo se espera incluso lluvia fuerte. Y los pilotos ya están advertidos sobre las dificultades del fin de semana.

Y hay un equipo que celebra esta lluvia. Es KTM. Pedro Acosta ha dicho que esas condiciones sí les pueden ayudar.

"Esta moto, como mejor va, es en agua", dijo el piloto español este jueves ante los medios de comunicación.

"Siempre tuve mucha velocidad aquí, pero normalmente he ido bien solo hasta el domingo. No es el circuito en el que mejores resultados he tenido", explica el piloto murciano.

El test de Jerez le ayudó a ver cosas positivas en la moto: "Creo que la moto, con las mejoras que traemos desde Jerez, irá un poco mejor en el segundo sector, que siempre se me ha hecho un poco de bola. Todo se ha dirigido a que pueda girar un poco mejor".

"Intentar resistir"

"Estar lo más adelante que se puede y cuando los demás cometan un fallo intentar aprovecharlo", apunta un Pedro que pide "mucha lluvia" para todo el fin de semana: "La moto está en mejor punto que el año pasado y yo también así que a ver si podemos sacar un poco la cabeza".

Y sí, se espera mucha lluvia. Por lo que Acosta y KTM serán candidatos a todo.