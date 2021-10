Nikita Mazepin terminó el Gran Premio de Estados Unidos en última posición, a más de 87 segundos por detrás de su compañero de equipo, Mick Schumacher, y a más de 2 vueltas del líder, Max Verstappen.

El moscovita tuvo una jornada para olvidar en Austin después de arrancar en decimoséptimo lugar y sufrir una insólita avería que le privó de consumar su objetivo en el trazado texano.

En la curva 2 durante la primera vuelta, el reposacabezas del Haas del moscovita se desprendió y Mazepin se vio obligado a adelantar su primera parada en boxes dado que no podía ni ver por los retrovisores.

A la hora de analizar su carrera, Nikita se mostró realista: "Mala. Mi reposacabezas se desprendió en la primera vuelta, en la curva 2".

"Hice la primera vuelta muy inconsistente porque no podía ver nada en mis espejos. Y eso añadió una parada en boxes innecesaria. Así que sí, una carrera muy en solitario, aburrida y dolorosa, humillante como una mierda", añadió el ruso.

A su vez, Mazepin apunta a un error de los mecánicos como principal causa: "Creo que fue un error humano. Se salió en la curva 2, y nunca me había pasado desde que soy piloto. Así que imagino que esta vez hicieron algo diferente para que eso sucediera".

Por su parte, Gunther Steiner, jefe de Haas, ha explicado que el motivo fue que las clavijas de bloqueo no encajaban: "Los chicos me dijeron que cuando lo pusieron en la parrilla, había dos clavijas en la parte de atrás que no estaban completamente enganchadas".

"Por eso no tuvimos que quitarle el reposacabezas cuando entró en boxes, simplemente lo empujaron hacia abajo y hacia adentro", ha explicado Steiner.

"No sé exactamente por qué no enganchaba, pero se desprendió y, por razones de seguridad, el reposacabezas es parte de su protección, así que le mandamos volver a boxes de inmediato. Lo cual, a su vez, fue difícil, porque si el el reposacabezas está levantado, no se pueden ver los espejos", ha zanjado.

Mazepin, con asiento asegurado en Haas de cara a 2022, está demostrando un pobre rendimiento en su año de 'rookie' en la Fórmula 1. Un escándalo sexual, la sombra del 'padrinaje' de su padre, sus múltiples trompos, los rifirrafes con distintos pilotos... y la salida del reposacabezas. 2021 no está siendo un año sencillo para Nikita.