Flavio Briatore contradice a Carlos Sainz con las carreras al sprint de Fórmula 1

El jefe de Alpine asegura que disputar una sprint cada semana aumentará el espectáculo de la F1 y entretendría más a los aficionados durante los viernes, que ahora son más para los ingenieros.

Las carreras sprint son una modalidad de la Fórmula 1 en la que los pilotos de la parrilla corren 100 kilómetros y los ocho primeros en cruzar la línea de meta pueden llegar a ganar entre ocho y un punto extra en la clasificación.

Actualmente, durante el calendario solo hay seis carreras sprint, pero la FIA espera aumentar este número hasta el doble para aumentar la experiencia de la F1 para los aficionados. Sobre esta dinámica, Carlos Sainz, piloto de Williams y director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), mostró su opinión.

"Estoy abierto. Creo que el formato sprint todavía necesita ser afinado y mejorado, porque a veces revela demasiado de lo que va a pasar el domingo. Desafortunadamente, eso significará bastante más carga de trabajo para el piloto, con clasificación sprint y un viernes más ocupado, un sábado mucho más ocupado", apuntó el español, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Pese a que Sainz se muestra cauto y vela por la seguridad y el descanso del resto de sus compañeros de parrilla, hay un jefe de F1 que cree que debería haber sprints cada fin de semana. En concreto, se trata de Flavio Briatore, jefe de Alpine.

"¿Sí apoyo la idea de hacer 12 sprints? Aún mejor, 24. De lo contrario, habría que abandonar por completo los entrenamientos libres del viernes. Respóndeme a esta pregunta: ¿Qué hace la gente que viene a las gradas los viernes? Porque los viernes son solo para ingenieros, haces ajustes en los coches, los pruebas y así sucesivamente", asegura Briatore a 'Formula Passion'.

Más entretenimiento en la F1

El directivo italiano opina que durante los viernes, la competición no atrae a los aficionados debido a que ahora mismo es un día para revisar el coche y en el que los ingenieros cobran el protagonismo, por lo que no es "nada entretenido para los espectadores".

"Con un formato con sprints los viernes, los pilotos están luchando por algo, así que apoyo completamente aumentar el número de sprints. Incluso le dije a Stefano Domenicali que estaría de acuerdo en tenerlos regularmente, incluso cada semana", añade el jefe de Alpine.

"Si quieres llevar nuevas piezas y probarlas, puedes hacerlo durante la carrera y, para esos equipos que se encuentran por detrás, reducir la brecha será difícil en cualquier caso. Los aficionados quieren ver lucha, una competición", concluye Briatore.