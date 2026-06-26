Fernando Alonso desmiente su posible fichaje por Alpine: "Quiero ganar con Aston Martin"

El bicampeón del mundo ha reafirmado su compromiso total con la escudería británica y asegura que hasta que no pierda la pasión por las carreras no dejará de competir.

Fernando Alonso ha vuelto a convertirse en el centro de atención de la Fórmula 1 al hablar acerca de su futuro. El piloto asturiano ha confirmado este jueves que no tiene pensado abandonar el 'Grand Prix' por el momento y que no revelará su futuro hasta después del verano.

Sin embargo, el bicampeón del mundo también reafirmó su compromiso total con Aston Martin y aseguró que ansía "ganar un mundial con Aston Martin, pilotando o sin pilotar". "Como he dicho muchas veces, este equipo tiene ciertas garantías de que triunfará y luchará por los campeonatos. En mi caso, ese compromiso es el mismo", declaró Alonso en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

De esta forma, Fernando ha descartado las opciones de fichar por Alpine, a pesar de los rumores surgidos en las últimas semanas que le situaban en la escudería francesa junto a Flavio Briatore de cara a 2027. "Bueno, siempre hay rumores y es normal. Pero, como he dicho, mi compromiso con Aston Martin va más allá de mi tiempo como piloto", añadió el español.

Uno de los factores por los que Alonso ha decidido mantener su compromiso con los británicos, aunque todavía no ha renovado con ellos, es la presencia de Adrian Newey en el equipo. "Creo en este proyecto y contamos con las personas adecuadas. Obviamente, contamos con lo mejor de lo mejor: Adrian Newey", asegura el asturiano.

Además, el veterano se ha destacado a sí mismo como uno de los pilotos más completos de la F1: "No quiero ser uno de los más rápidos en la Fórmula 1, no quiero ser solo un campeón mundial en la Fórmula 1. Lo dije en mi año sabático: 'Quiero ser el piloto más completo del mundo'".

Por último, Fernando ha resaltado que seguirá corriendo al máximo nivel hasta que deje de disfrutar de las carreras. "Seguiré compitiendo porque me siento rápido, motivado y me encanta lo que hago. No voy a dejarlo ahora porque no siento que sea poco competitivo ni creo que haya dejado de disfrutar de las carreras. Si compito en Fórmula 1 o no, eso ya es otra historia", concluye.

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