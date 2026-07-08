El lamento del jefe de Williams con el trabajo de Carlos Sainz: "Él lo hace todo bien, pero..."

James Vowles, jefe de Williams, reconoce que su coche "sencillamente no es lo suficientemente rápido" para competir.

La temporada de Williams en Fórmula 1 se está empezando a torcer según avanzan las carreras. Las mejoras introducidas en Silverstone han resultado ser desastrosas y el coche está ahora más lejos de los puntos. Carlos Sainz acabó decimoséptimo y Alex Albon ni cruzó la línea de meta.

James Vowles, jefe de Williams, reconoce que lo pasaron muy mal viéndose tan atrás: "Ha sido un fin de semana complicado. Hemos mejorado el rendimiento del coche, pero simplemente no es suficiente. O bien los rivales están mejorando más que nosotros, o bien no estamos sacando todo el partido al paquete que tenemos, o quizá sea una combinación de ambas cosas".

Volvió a elogiar el trabajo de Carlos, pero otra vez no sirvió para sumar puntos: "Carlos lo ha hecho todo bien hoy, con una salida fantástica, pero sencillamente no hemos sido lo suficientemente rápidos".

"En cuanto a Alex (Albon), por desgracia su carrera terminó en la primera vuelta, pero colaboró muy bien con el equipo para realizar una serie de pruebas con algunas de estas actualizaciones para asegurarnos de que tenemos los conocimientos necesarios para aplicarlos en la próxima carrera", detalla el jefe del equipo Williams.

Optimismo para el futuro

Willliams no para de hablar de un futuro esperanzador a pesar de su dura realidad: "Nos esperan grandes cosas en el futuro... esto va a ser un trampolín; llevará tiempo, pero estoy seguro de que volveremos a la lucha".

"Y lo que es más importante, vamos a darlo todo, estamos decididos a hacerlo, encontraremos el rendimiento y volveremos", completa Vowles.

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