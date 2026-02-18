Ahora

"¿Qué haces?"

El vacile de 'Checo' Pérez a Fernando Alonso en durante los test de Bahréin: "Oye, cabrón..."

Los pilotos de Aston Martin y Cadillac, junto a Franco Colapinto, han protagonizado un bonito momento en el paddick de Sakhir.

Tras un año fuera de la Fórmula 1 después de finalizar su contrato con Red Bull al término de la temporada 2024, 'Checo' Pérez ha regresado al 'Gran Circo' de la mano de Cadillac, el nuevo y undécimo equipo de la categoría reina.

Tanto en Barcelona como en Bahréin, el mexicano se ha reencontrado con viejos conocidos y amigos.

Entre ellos, con un Fernando Alonso que se ha mostrado muy cariñoso con el azteca en el paddock de Sakhir.

Las cámaras de la Fórmula 1 han captado el momento en el que el ovetense se acerca a saludar a Pérez.

'Checo', sonriente, responde al saludo con un vacile al bicampeón de F1: "Oye, cabrón, cada año estás más joven" ¿Qué haces?".

Franco Colapinto, piloto de Alpine que ya estaba hablando con el ex de Red Bull, también se unió a la gracia: "Más joven cada día que te vemos".

