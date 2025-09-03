Aston Martin, todo al 2026 con Alonso: el túnel de viento "trabaja al 99%" en el coche del año que viene

Publica 'Auto Motor und Sport' que todos los esfuerzos de Aston Martin ya están centrados en el monoplaza del mundial de la Fórmula 1 de 2026.

Aston Martin va de menos a más en este mundial de la Fórmula 1, pero sus esfuerzos están centrados en el año que viene. No quieren despistarse. Tienen al ingeniero Adrian Newey al mando del diseño y el túnel de viento está al "99%" trabajando para el monoplaza del nuevo reglamento.

Es lo que ha contado el medio 'Auto Motor und Sport' antes del Gran Premio de Italia, en Monza, de este fin de semana.

"Aunque el departamento técnico ha estado desarrollando el AMR25 durante buena parte de la temporada, el túnel de viento ha estado funcionando al 99 % de su capacidad para el coche de 2026 desde julio", escriben.

Algo de lo que Andy Cowell, jefe de Fernando Alonso y Lance Stroll, ya habló hace algunas semanas: "El acceso al túnel de viento solo se abrirá para el coche actual si encontramos algo que represente una mejora significativa y que también nos ayude con el coche de 2026". Y así se está produciendo.

Destacan en el citado medio que Aston Martin ha tenido una "doble tarea": la de no abandonar este coche para no quedar de los últimos en el mundial de constructores... y la de centrarse en las nuevas normas de 2026.

"Aston Martin se enfrentó a una doble tarea esta temporada. Por un lado, el equipo estelar de la oficina técnica tuvo que demostrar que entendía las fallas del concepto AMR25 y que podía eliminarlas. Al mismo tiempo, se calibraron las nuevas herramientas. El túnel de viento y el simulador de conducción se pusieron en línea antes del inicio de la temporada. Las mejoras buscaban ajustar mejor los datos a la realidad. Según Cowell, van por buen camino para lograrlo", publican.