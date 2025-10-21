El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones de euros recaudados en un fondo solidario para los afectados para la DANA

Los detalles Hasta ahora, la Generalitat no ha sido clara sobre qué había sido de ese dinero recaudado. En cambio, justo cuando los medios han empezado a preguntar sobre esos millones, desde el Govern de Mazón dicen que han empezado a repartirlo entre los afectados.

Durante casi un año, el Govern de Mazón ha mantenido inactivos 12,3 millones de euros recaudados en un fondo solidario para los afectados por la DANA. La falta de claridad sobre el destino de estos fondos ha generado dudas, especialmente cuando los medios empezaron a indagar. Aunque recientemente anunciaron que comenzaron a distribuir el dinero, el momento coincide con el interés mediático. La Generalitat había promovido la solidaridad abriendo una cuenta para donaciones, pero un año después, no se ha esclarecido el uso específico de esos fondos. Las empresas supuestamente beneficiadas han negado haber recibido dichas ayudas.

Durante casi un año, el Govern de Mazón ha dejado parados 12,3 millones de euros que se recaudaron en un fondo solidario para los afectados para la DANA. Mazón no ha sido claro sobre lo que ha hecho con esos millones recibidos de los ciudadanos que quisieron echar una mano a los afectados por esa tragedia. Ahora, la Generalitat ha salido a contar que han empezado a repartirlo entre los afectados. Casualidad o no, lo han hecho justo cuando los medios han empezado a preguntar por esos 12 millones.

La catástrofe provocó una ola de solidaridad en la que muchísimos ciudadanos de España quisieron apoyar a los afectados por la terrible DANA. Diferentes asociaciones, empresas o grupos pidieron ayuda para poder colaborar. Incluso lo hizo la propia Generalitat, quien abrió una cuenta corriente solidaria para pedir ayuda para los afectados de la tragedia.

Ahora, casi un año después, eldiario.es ha consultado al Govern de Mazón qué ha sido de ese dinero que se recaudó. El fondo solidario se anunció en las cuentas oficiales, incluso lo anunció Mazón a través de sus redes sociales. Pero entonces, el President no aclaró ni cuándo, ni cómo ni quién repartiría ese dinero o con qué criterios.

Un año después, tampoco se sabe qué ha sido de ese dinero. Cuenta el medio que consultaron el portal de Transparencia de la Generalitat para conocer cuánto dinero habían conseguido y para qué se había destinado: se recaudaron 12,3 millones pero no especificaron en qué se gastó.

Eldiario.es señala que el Govern no ha dado respuesta a las preguntas sobre el tema. Además, indican que mientras ellos investigaban qué había sido de aquellas donaciones, el Govern filtró a El Español que los autónomos y pymes de la zona son el supuesto destino de las donaciones.

Por su parte, el medio digital ha preguntado a las empresas si confirman que han recibido el dinero de las donaciones, pero estas, apunta eldiario.es, han confirmado que no saben nada de esas ayudas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.