Cancelado el partido de Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona

LaLiga ha informado en un comunicado que el partido que se iba a jugar en Miami finalmente ha quedado cancelado después de las protestas de los jugadores.

Se acabó el culebrón del partido de Miami, el culebrón del duelo entre el Villarreal y el FC Barcelona que iba a jugarse en Estados Unidos. LaLiga ha comunicado en una nota oficial que el partido ha quedado cancelado y que no se jugará allí.

El duelo de la polémica, que debía jugarse el 20 de diciembre en Miami, ha sido "cancelado por la promotora", según ha informado LaLiga.

"LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del partido oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas", dice el comunicado.

La entidad que dirige Javier Tebas ha dado las gracias a los dos clubes implicados por su "disposición" y ha lamentado esta decisión final: "Agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición".

Protestas de los futbolistas

En la última jornada los futbolistas protestaron en el campo por la decisión de llevar este encuentro a Miami. Durante los primeros quince segundos detuvieron el juego en señal de desencanto. Gesto que por cierto LaLiga censuró en televisión. No se pudo ver ese 'parón' de los futbolistas.

Incluso jugadores del Barça como Frenkie De Jong se habían posicionado en contra del partido fuera de España. En el Real Madrid, tanto Thibaut Courtois como Dani Carvajal se mostraron públicamente en contra.