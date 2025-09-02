Newey afirma que Aston Martin "no está listo" para fichar a Verstappen… en 2026

Según explica el expiloto Riccardo Patrese, el propio ingeniero le confirmó que no ficharán al neerlandés ya que "no cree que puedan proporcionarle un coche ganador".

"Él sabe lo fuerte que es Verstappen"

Tras destapar el agorero pronóstico que le dio Adrian Newey sobre Aston Martin en el Festival de la Velocidad de Goodwood, Riccardo Patrese también ha desvelado qué le dijo el británico sobre los rumores que relacionaban a Max Verstappen con la escudería de Silverstone.

Según explica el expiloto de Williams a 'PlanetF1.com', el ingeniero más laureado de la historia le explicó por qué es utópico su fichaje.

"[Newey] también dijo que no estamos listos para fichar a Verstappen el año que viene porque no cree que puedan proporcionarle un coche ganador", señaló.

Eso no quiere decir que vayan a desistir en su contratación: "Esto es lo que dice [pero] veremos qué sale. Él sabe lo fuerte que es Verstappen".

"Y si el coche tiene el potencial de ganar el campeonato, Verstappen definitivamente puede ser una opción para Aston Martin", añadió Patrese con vistas a un 2027 en el que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll están confirmados como pilotos.