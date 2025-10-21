El Atleti acaba atropellado por el Arsenal: cuatro goles en contra en catorce minutos

Los de Diego Pablo Simeone sufrieron una dolorosa derrota en Londres: 4-0 con una segunda parte para olvidar.

En el minuto 57, en el 64, en el 67 y en el 70. El Arsenal atropelló al Atlético de Madrid en catorce minutos. Del 0-0 al 4-0 en una segunda parte para olvidar del equipo de Diego Pablo Simeone. El cuadro de Londres simplemente arrasó a su rival y sigue presentando su candidatura a esta Champions League.

El Atleti, antes de ese huracán, había tenido las suyas. Julián Álvarez, que fue el mejor, disparó contra el larguero. Giuliano lo intentó todo por la derecha y Pablo Barrios mandó en el centro del campo hasta que sus compañeros le abandonaron.

Pero todo cambió en el partido cuando Magalhaes abrió la lata de cabeza. A partir de ahí el Arsenal fue con todo. Martinelli y Gyokeres, por partida doble, cerraron la goleada.

Cada llegada era un gol. El triple cambio de Simeone perjudicó al Atleti en el campo. No había manera de reaccionar.

La cara del preparador argentino en la banda lo decía todo. Completamente desolado. Sus chicos nada podían hacer contra un Arsenal que arrasaba. Uno de los mejores equipos del mundo. Y el Atleti vivió una noche de pesadilla en el Emirates. Una noche en la que fue superado en todos los aspectos.