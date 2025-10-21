Un campeón de la F1 lanza un serio aviso a Piastri: "Su situación..."

Jenson Button cree que el líder del mundial no lo está pasando bien en las últimas carreras y podría perder el título: "Piensas en no cometer errores, pero...".

La distancia de Oscar Piastri se ha reducido a 40 puntos sobre Max Verstappen. Y sobre Lando Norris, su compañero en McLaren, son 14 puntos. Hace unas carreras el piloto australiano era el gran favorito, pero ahora el de Red Bull se acerca peligrosamente y se ha convertido en una amenaza.

Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009, cree que Oscar está "en una situación muy complicada": "El coche no está rindiendo como él esperaba, ni como a principios de año, donde eran tan fuertes que eran imbatibles...".

Dice en 'Sky Sports' que está minimizando daños: "Sólo piensas en no perder puntos en ciertas carreras, en no cometer errores... y ahí es donde a veces llegan los errores. Diré que soy el primero que cometí demasiados errores cuando luchaba por mi campeonato , mundial, y me presioné demasiado, y no lo gestioné bien".

Pero a partir de ahora, en las pocas carreras que restan, Button espera un Piastri que haya aprendido: "Espero que Oscar haya aprendido de los fracasos de los demás. Tiene a Mark Webber (su agente) cuidándole, alguien que ha pasado por momentos difíciles, y le seguirá manteniendo positivo en esta situación".

Ahora es Lando Norris el que parece tener más confianza, pero nadie debe olvidar que Max llega lanzado por detrás. Quiere el quinto título seguido.

"Lando y Oscar van por caminos completamente diferentes, así que la confianza está con Lando y la negatividad con Oscar... algo que nunca imaginamos que le pasaría. Pero pasa, todos somos humanos. Es deporte. Mentalmente, este deporte es muy duro", sentencia el campeón de la F1 con Brawn GP.