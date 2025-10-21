Amama denuncia ante la Fiscalía el presunto borrado de informes de mamografías: "Puede existir ocultación de pruebas"

Los detalles La presidenta de la organización, que denunció los fallos en los cribados de cáncer de mama, apunta a una posible "obstrucción a la justicia". Ya han llevado el asunto ante la Fiscalía.

Amama, la asociación que denunció fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ha presentado un escrito en la Fiscalía para que investigue el presunto borrado de informes de mamografías en el portal ClicSalud y el sistema Diraya. La organización sostiene que los datos de los radiólogos también están desapareciendo y que han recibido esta información de las afectadas durante dos semanas. La presidenta, Ángela Claverol, ha declarado que podrían estar ante un presunto delito de ocultación de pruebas. Además, Amama prepara una denuncia contra el SAS por fallos en la detección precoz del cáncer de mama y ha denunciado el vandalismo en su sede de Sevilla.

Amama, la asociación que denunció los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ha presentado este martes un escrito ante la Fiscalía para que investigue el presunto borrado de informes de mamografías en el portal ClicSalud, que es el que utilizan los pacientes para acceder a sus datos en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), y el sistema Diraya, que es el que utilizan los profesionales.

La organización asegura que están desapareciendo los datos de los radiólogos también en esos informes y que llevan dos semanas recibiendo esta información de afectadas. "Llevamos tiempo escuchando a usuarias de Amama que nos dicen que presuntamente se han borrado pruebas", ha aseverado su presidenta, Ángela Claverol, que ha detallado a la prensa que han llevado el asunto a la Fiscalía porque creen que "puede existir un presunto delito, una presunta ocultación de pruebas, una obstrucción a la justicia".

En su escrito, que Amama ha publicado en redes sociales, Claverol expone que "numerosas mujeres están poniéndose en contacto con la asociación para informar de que pruebas diagnósticas a las que tenían acceso a través de la aplicación ClicSalud han desaparecido o se ha borrado el nombre del radiólogo o ha desaparecido el documento informado" y apunta a "la posible comisión de delitos como encubrimiento, obstrucción a la justicia y/o contra la seguridad o integridad de la información sanitaria".

Denuncia asimismo que un sanitario del Hospital Virgen del Rocío le ha trasladado que "se están borrando datos del programa DIRAYA los profesionales sanitarios usan como soporte de la historia clínica electrónica de los pacientes.

El mismo sanitario, apunta el escrito, "indica además que tiene una compañera sanitaria que le hicieron una mamografía hace meses y se ha dado cuenta de que la han borrado en el DIRAYA, pero que sí está en ClicSalud, y que también le han borrado una ecografía que ella tiene impresa, y que ahora le han mandado hacerse una nueva mamografía".

El escrito incide en que "la manipulación o destrucción de estos archivos y registros causa un grave daño al ser esa documentación crucial para determinar el alcance de los fallos y el número de mujeres afectadas" y las posibles responsabilidades.

Así, solicita a la Fiscalía que, bien en el marco de la investigación ya abierta por las irregularidades en los cribados o en una nueva específica, investigue con carácter urgente la presunta destrucción de pruebas y documentación diagnóstica, así como de seguimiento, de las pacientes de programa de cribado. Pide también la declaración de la mencionada sanitaria como testigo protegido y el volcado de los servidores y plataformas informáticas del SAS con los registros del programa para "evitar su destrucción o manipulación".

Paralelamente, la asociación está preparando una denuncia contra el SAS por los fallos en el sistema de detección precoz del cáncer de mama y este mismo lunes denunció que su sede de Sevilla había sido vandalizada.

La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, denuncia que han vandalizado su sede de Sevilla llenando las cerraduras de pegamento: "No nos van a callar"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.