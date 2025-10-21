La Fiscalía atribuye a Leire Díez un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil

Los detalles En laSexta, hemos tenido acceso al sumario del caso Leire Díez, en el que figuran las denuncias de dos fiscales que aseguran que ella y el empresario Javier Pérez Dolset intentaron sonsacarles información contra fiscales y miembros de la UCO.

La Fiscalía acusa a Leire Díez de liderar un "plan delictivo" para desacreditar a la Fiscalía y a la Guardia Civil. Este plan incluiría intentos de soborno a fiscales, como Ignacio Stampa, quien grabó una reunión a la que fue convencido de asistir bajo la promesa de la presencia de Santos Cerdán, pero en su lugar apareció Díez. En las reuniones, se habría solicitado información comprometedora contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de beneficios. La denuncia de Stampa se suma a la de José Grinda, quien también afirma haber sido objeto de un intento de soborno. La Fiscalía considera que Díez, junto a Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol Costa, busca desacreditar a las instituciones para anular investigaciones relevantes. El sumario destaca que el patrón es obtener información a cambio de favores, con Díez aparentando actuar en nombre de altas instancias del Estado.

La Fiscalía atribuye a Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, un "plan delictivo" para desacreditar a la propia Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dentro de ese plan estarían los dos supuestos intentos de soborno a dos fiscales. Uno de ellos, Ignacio Stampa, grabó la reunión a la que convencieron para ir prometiéndole la presencia de Santos Cerdán, aunque quien se presentó en su lugar fue Leire Díez.

"A mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que ella era 'la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto'", recoge el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, en el que también se señala que "en las reuniones denunciadas, se pidió supuestamente información que perjudicase tanto al jefe de la UCO como al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a cambio de beneficios procesales o profesionales".

Hasta el momento, se desconoce si Díez y su socio de verdad podían ofrecer algo a cambio de trapos sucios contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, aunque el juez ha pedido a Stampa la grabación de un encuentro del que el fiscal dice que no sacaron nada y al que nunca se presentó un Cerdán del que luego se acabaría desvinculando la investigada.

A la denuncia de Stampa se suma la del también fiscal José Grinda, quien afirma que intentaron sobornarle con un acuerdo supuestamente "avalado por las más altas instituciones del Estado".

"Evidentemente, la conexión entre los denunciados trata presuntamente de manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un 'plan delictivo' unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas --UCO y Fiscalía Anticorrupción--, provocando así nulidades y descrédito de los investigadores oficiales en los pleitos que a cada uno de los denunciados le interesan", subraya el sumario del caso.

Así, la Fiscalía concluye que ese está "presuntamente ante una misma actuación delictiva, continuada y coordinada, que lidera la señora Leire Díez, en relación, al menos, con los señores Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol Costa". "El objetivo de los denunciados sería desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a fin de anular o malbaratar las investigaciones de ambas instituciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios por los que muestran interés los denunciados", destaca, a lo que añade que "la conexión de estos tres hechos es evidente y se hace necesario investigarlos conjuntamente".

En este sentido, el sumario apunta que "el patrón de actuación es exactamente el mismo en los tres casos: recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente". "También es fundamental en este caso, y merece especial atención, la singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado. Esto es determinante", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.