GP de Italia F1 2025: Horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación y la carrera

El 'Gran Circo' regresó del parón de verano con una emocionante carrera en el trazado de Zandvoort. Ahora llega el momento del GP de Italia en la decimosexta cita del año.

La Fórmula 1 aterriza en Italia después de la celebración del GP de Países Bajos. En Zandvoort pasó de todo. Tanto Hamilton como Leclerc tuvieron que abandonar después de acabar contra un muro en la vuelta 24 y 53, respectivamente, en un fin de semana terrible para Ferrari.

Lando Norris tampoco acabó la carrera después de experimentar un fallo técnico en su McLaren que le obligó a detenerse cuando iba segundo a siete vueltas del final. Un error que le puede costar el campeonato ya que la distancia que lo separa de su compañero y líder del Mundial ahora es de 34 puntos.

IsackHadjar aprovechó el drama de Norris para acompañar a Oscar Piastri y Max Verstappen en el primer podio de su carrera. Fernando Alonso fue octavo, en los puntos, justo por detrás de su compañero Stroll. Y Carlos Sainz sufrió un pinchazo después de chocar con Liam Lawson en un incidente que le costó una polémica sanción al madrileño.

De esta forma regresaba el 'Gran Circo' después del parón veraniego y ahora es el turno del GP de Italia. El viernes 5 de septiembre se celebrarán los entrenamientos Libres 1 y 2. La primera de las pruebas comenzará a las 13:30h mientras que el segundo test será a las 17:00h.

El sábado 6 de septiembre, a las 12:30h, tendrán lugar los Libres 3 y, por la tarde, a partir de las 16:00h, se celebrará la clasificación para la carrera del domingo. Prueba que comenzará el domingo 7 de septiembre a las 15:00h.

Desde la web de 'laSexta Deportes' se realizará una cobertura en directo tanto de la clasificación como de la carrera. Evento que se podrá seguir en TV a través de la plataforma 'DAZN'.