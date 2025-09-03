La prensa alemana mete a Aston Martin en la pelea para 2026: "Competirán por victorias"

El medio 'Auto Motor und Sport' dice que de cara al nuevo reglamento en Aston Martin ya no lucharán sólo por puntos, también por podios y victorias.

Con la nueva normativa de la Fórmula 1 todo puede pasar. Equipos que ahora caminan al final de la parrilla pueden asomar arriba... y al revés. Pero los expertos coinciden en que Aston Martin puede tener cierta ventaja al contar con el ingeniero Adrian Newey en sus filas diseñando el futuro coche.

El medio alemán 'Auto Motor und Sport' ve a los de Fernando Alonso y Lance Stroll pugnando por podios y victorias en el próximo calendario.

"Si el cerebro Adrian Newey influyó en el progreso del coche actual, y de ser así, en qué medida, es un secreto de estado. Se dice que Newey mantuvo algunas conversaciones con el equipo de trabajo de 2025 durante algunos almuerzos en el comedor de la fábrica, pero su enfoque se centró casi exclusivamente en el coche del futuro", dicen en un artículo publicado este miércoles en el que analizan la situación de Aston Martin.

Y les dan alas para el año que viene: "Para entonces, Aston Martin ya no competirá por puntos, sino también por victorias".

Unas palabras que Alonso celebrará leer. Porque el asturiano quiere que su equipo lo ponga absolutamente todo en el coche del año que viene. Ya lo dijo en Mónaco: lo que quería era ganar el Gran Premio de Australia de 2026.

Y cada vez más voces expertas en la competición coloca a Aston Martin en la pelea. La cuenta atrás ha comenzado y Newey sigue trabajando a destajo para construirle un coche ganador a un Fernando que estará preparado. De eso no tienen ninguna duda en la fábrica de Silverstone.