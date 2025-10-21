Ahora

El robo del siglo en París

Las autoridades francesas tasan en 88 millones de euros las joyas robadas en el Louvre

Los detalles La fiscal parisina Laure Beccuau ha hecho esta estimación con la ayuda del conservador del Museo del Louvre, aunque aclara que "no tiene nada paralelo ni comparable con el daño histórico".

Las ocho joyas imperiales robadas del Louvre: de la emperatriz española Eugenia de Montijo a la realeza francesa
Las joyas robadas en el Museo del Louvre de Parístendrían un valor de 88 millones de euros. Es el cálculo de la fiscal parisina Laure Beccuau, encargada de la investigación del robo acontecido el pasado domingo en la pinacoteca más visitada del mundo. Una estimación que se ha hecho teniendo en cuenta tan solo el valor económico de las ocho joyas de la corona francesa que fueron sustraídas, sin evaluar la valía histórica y patrimonial de las mismas.

"Los daños fueron estimados por el conservador del Louvre en 88 millones de euros", explica Beccuau, aunque aclara que "no tiene nada paralelo ni comparable con el daño histórico". No obstante, asegura en declaraciones al medio francés 'RTL' que los autores del robo "no ganarán esa suma si tuvieron la pésima idea de fundir estas joyas".

El Gobierno defiende que la seguridad del Louvre "funcionó"

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha afirmado este martes en la Asamblea Nacional que "los dispositivos de seguridad del museo no fallaron. La realidad es que funcionaron". De esta forma, Dati argumenta que la investigación no debe centrarse en lo acontecido en el interior de la pinacoteca, sino en lo sucedido en la calle que separa el edificio del río Sena.

"Quizás deberíamos preguntarnos, y esto es algo que estamos discutiendo con el ministro del Interior, pero también con el Ayuntamiento de París, sobre la seguridad en la vía pública, que en ese momento no existía", ha añadido la ministra de Cultura.

"Lo que pasó el domingo, no es un banal incidente. Es un ataque grave a nuestro patrimonio histórico. Se trata de una herida para todos nosotros, porque el Louvre es la pantalla de la cultura francesa y de nuestro patrimonio", ha añadido Dati, detallando que las autoridades galas están trabajando para tratar de recuperar las joyas sustraídas y dar con el paradero de los autores.

El Louvre reabre este miércoles

Tras permanecer cerrado este lunes y martes a causa del robo, el Museo del Louvre reabrirá sus puertas al público este miércoles, aunque la Galería de Apolo, de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa, seguirá cerrada por un tiempo indefinido.

