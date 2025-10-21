El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía tenía permisos para la presentación de su disco en Callao

Los detalles El consistorio está analizando si se había comunicado a alguna de sus áreas como Seguridad, Movilidad o Cultura, así como al concejal del distrito Centro. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha asegurado ante los medios que "no parece que hubiera autorización expresa".

Rosalía revolucionaba la noche de este martes el centro de Madrid al anunciar su nuevo disco, 'Lux', haciéndolo además con aparición sorpresa: la propia Rosalía se presentó en Callao conduciendo su Nissan GTR blanco con un rosario colgado y fumando un cigarro.

Tras varios años de silencio musical, la cantante catalana vuelve con este nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de noviembre, el cual promete, sin duda, dar mucho que hablar.

Esta aparición estelar, que vino acompañada por una gran avalancha de fans que colapsaron el centro de la capital, parece no haber gustado al Ayuntamiento de Madrid, que valora abrirle expediente tras obligar a la Policía Municipal a cortar la Gran Vía.

El Ayuntamiento estudia si contaba con todos los permisos para poder celebrar el anuncio de este nuevo disco, en concreto sí los había solicitado para presentar este nuevo proyecto en las pantallas de Callao, tras anunciarlo de forma sorpresa en redes sociales.

En declaraciones a los medios, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha indicado que el consistorio está analizando si la cantante contaba con las autorizaciones necesarias y, de no ser así, "se actuaría en consonancia".

El Ayuntamiento está analizando si se había comunicado a alguna de sus áreas como Seguridad, Movilidad o Cultura, así como al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, aunque la vicealcaldesa ha insinuado que "no parece que hubiera autorización expresa".