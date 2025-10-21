El jefe del equipo de Valentino Rossi habla como nunca de Márquez: "Es el más fuerte..."

Alessio Salucci, conocido como Uccio, es el jefe del equipo de Valentino Rossi, enemigo de Marc, pero a pesar de ello le ha lanzado muchos elogios: "Está dotado de un gran talento".

No es habitual escuchar al entorno de Valentino Rossi elogiando a Marc Márquez. Por eso las palabras del jefe del VR46, Alessio Salucci 'Uccio', han resultado sorprendentes. El amigo del expiloto italiano ha dejado muchísimos elogios para el recién estrenado campeón del mundo de MotoGP.

En palabras que recoge 'Motosan', Uccio habla así de Marc: "Es inteligente, astuto, está dotado de un gran talento, es absolutamente el más fuerte que hay. Lo superaremos, por el momento".

También analiza la situación de Pecco Bagnaia, que está completamente derrotado en las últimas posiciones de la parrilla: "Para darle consejos debería estar siempre con él, ver cómo vive la situación, escuchar lo que dicen los demás. Y yo no estoy con ellos. Solo le diría que intente divertirse, que no se desanime y haga lo que sea capaz, es decir, pilotar...".

"Ahora no es el Pecco que conocemos, a menudo pilota un poco contraído, se ve que no tiene el 'feeling' en la parte delantera. Tiene que trabajar con su equipo, formar un grupo. Pecco viene a menudo al 'hospitality' VR46 por la noche, es uno de la familia para nosotros", dice el fiel amigo de Valentino Rossi.

En Australia se volvió a ir al suelo cuando estaba último. Misma situación que la de Indonesia. En ambos momentos rodaba más de un segundo más lento que la cabeza. Un resultado que en Ducati no pueden permitir. Sobre todo porque Marc, con la otra moto roja, se ha proclamado campeón del mundo.