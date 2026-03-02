Aramco, patrocinador de Alonso y Aston Martin, víctima del conflicto entre Irán, EE.UU e Israel

Aramco, empresa petrolera saudí, se ha visto obligada a cerrar su refinería en Ras Tanura, situada a escasos 100 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin, a causa de un ataque con drones.

La Fórmula 1 está siendo perjudicada por el conflicto surgido el sábado 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel en el que han atacado Irán. Además de otras competiciones deportivas, los ataques han afectado al 'Grand Prix'.

Después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, haya emitido un comunicado condenando el enfrentamiento armado, pidiendo "unidad", y el jefe de la Fórmula 1 australiana, Travis Auld, se mostrase "confiado" en que el GP de Australia se pueda disputar, se ha conocido que un patrocinador de una escudería ha sufrido un ataque en medio de los ataques.

En concreto, Aramco, empresa petrolera saudí y patrocinador de Aston Martin, equipo en el que pilota Fernando Alonso, ha tenido que cerrar su refinería de Ras Tanura, situada a escasos 100 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin, a causa de un ataque con drones.

Tal y como ha informado la agencia internacional 'Reuters' las instalaciones cancelaron sus operaciones diarias, aunque por el momento no se han registrado daños en la refinería. Pese a ello, el impacto de los ataques ha supuesto pérdidas económicas en todo el mundo.

Por el momento, la consecuencia de este ataque aéreo no supone ningún riesgo para Aston Martin, aunque la continua escalada del conflicto podría suponer un impacto negativo en la competición y sus respectivos equipos.

Algunos GP como los de Bahréin, Arabia Saudí, Qatar o Abu Dhabi pueden resultar afectados, y su disponibilidad en el calendario aún está en el aire.