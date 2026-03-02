Ahora

La F1, en peligro

Aramco, patrocinador de Alonso y Aston Martin, víctima del conflicto entre Irán, EE.UU e Israel

Aramco, empresa petrolera saudí, se ha visto obligada a cerrar su refinería en Ras Tanura, situada a escasos 100 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin, a causa de un ataque con drones.

Aston MartinAston MartinAgencia EFE

La Fórmula 1 está siendo perjudicada por el conflicto surgido el sábado 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel en el que han atacado Irán. Además de otras competiciones deportivas, los ataques han afectado al 'Grand Prix'.

Después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, haya emitido un comunicado condenando el enfrentamiento armado, pidiendo "unidad", y el jefe de la Fórmula 1 australiana, Travis Auld, se mostrase "confiado" en que el GP de Australia se pueda disputar, se ha conocido que un patrocinador de una escudería ha sufrido un ataque en medio de los ataques.

En concreto, Aramco, empresa petrolera saudí y patrocinador de Aston Martin, equipo en el que pilota Fernando Alonso, ha tenido que cerrar su refinería de Ras Tanura, situada a escasos 100 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin, a causa de un ataque con drones.

Tal y como ha informado la agencia internacional 'Reuters' las instalaciones cancelaron sus operaciones diarias, aunque por el momento no se han registrado daños en la refinería. Pese a ello, el impacto de los ataques ha supuesto pérdidas económicas en todo el mundo.

Por el momento, la consecuencia de este ataque aéreo no supone ningún riesgo para Aston Martin, aunque la continua escalada del conflicto podría suponer un impacto negativo en la competición y sus respectivos equipos.

Algunos GP como los de Bahréin, Arabia Saudí, Qatar o Abu Dhabi pueden resultar afectados, y su disponibilidad en el calendario aún está en el aire.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Más de 550 muertos en Irán desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel, según la Media Luna Roja
  2. Albares defiende la postura "coherente" de España tras el ataque a Irán y advierte: "Esto no va de democracia, va de otras cosas"
  3. Fuertes caídas en las bolsas europeas tras el ataque a Irán: el Ibex 35 se desploma un 2,9% en la apertura
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"
  6. Shakira se consagra en el Zócalo ante 400.000 personas y logra el mayor hito de su gira latinoamericana