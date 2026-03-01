El ataque de EEUU e Israel también deja víctimas civiles: al menos 173 muertos en los diferentes bombardeos en Irán

Los detalles El régimen iraní ha elevado a 148 los muertos sobre la escuela de primaria en Minab, la mayoría de ellas niñas, mientras que en Lamerd al menos 25 jugadoras de voleibol han muerto en un polideportivo impactado por un misil.

Un devastador ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en Minab, al sur de Irán, ha dejado un saldo de 148 muertos, en su mayoría niñas de entre siete y doce años, según las autoridades iraníes. El bombardeo alcanzó una escuela primaria durante el horario lectivo, atrapando a decenas de alumnas bajo los escombros. La comunidad local, en un acto desesperado, ha intentado rescatar a las víctimas utilizando palas. El presidente iraní, Mamud Pezheskian, ha condenado el ataque, calificándolo de "bárbaro, inhumano y cobarde". En otro incidente en Lamerd, 25 jugadoras de voleibol murieron tras un ataque a un polideportivo.

Mochilas cubiertas de sangre, abrigos amontonados, cuadernos por el suelo y un grupo de mujeres que llora la muerte de sus hijas. Irán ha elevado a 148 los muertos por el bombardeo de EEUU e Israel sobre la escuela de primaria en Minab, al sur de Irán. Según las autoridades iraníes, la mayoría son niñas de entre siete y 12 años.

"¿Vieron esto? Israel está demostrando una vez más sus crímenes al mundo. Las niñas están enterradas bajo los escombros y todas eran civiles", afirma uno de los vecinos al ver el destrozo.

El sábado es día lectivo en Irán y las aulas estaban llenas en el momento de los ataques. Uno de los misiles lanzados desde Israel cayó sobre edificio escolar dejándolo destrozado. Decenas de alumnas quedaron atrapadas bajo los escombros. A su alrededor, reina el caos y la desesperación.

Son los propios vecinos quienes cavan con palas para rescatar a posibles víctimas entre los escombros. Porque parte del edificio se ha derrumbado. Otras estancias se han mantenido en pie. Las familias deambulaban conmocionadas buscando a sus hijas: "Mi hija tenía 10 años. Busqué por aquí. Busqué por allá. Vine a la escuela...".

Desde lejos, la columna de humo negro era visible: "Unos 20 minutos después del sonido de la explosión, la excavadora y los paramédicos, todos estaban allí. Comenzaron a ayudar y a retirar los cuerpos".

Las autoridades iraníes han condenado los hechos. El presidente Mamud Pezheskian lo ha hecho en un comunicado en el que califica de "bárbaro, inhumano y cobarde" el ataque contra centros civiles. De hecho, esa ha sido su primera reacción pública tras el ataque masivo de Israel y Estados Unidos.

Ahora bien, no fue el único que sufrieron los civiles iraníes. En Lamerd, también al sur de Irán, al menos 25 jugadoras de voleibol han muerto tras el ataque a ese polideportivo en el que se encontraban

