Medvedev y Rune, atrapados por el conflicto en Oriente Medio: "Hemos oído misíles..."

El ruso y el danés aún no han podido abandonar los países en los que se encuentran debido a los conflictos que asolan la zona. Dentro de la gravedad de la situación, transmiten que están bien.

La tensión en Oriente Medio aumenta y ya ha tenido consecuencias deportivas. Daniil Medvedev y Holger Rune, números 11 y 17 del ranking mundial, están atrapados en la zona y siguen a la espera de que puedan abandonar los países en los que están de manera seguro.

Medvedev se encuentra retenido en Dubái, donde ganó el torneo ATP que se disputó ahí esta semana. El ruso ha declarado, a medios rusos, que espera poder abandonar Emiratos Árabes Unidos pronto para poner rumbo a Indian Wells. A pesar de la dureza de la situación, confirma que está bien.

"La situación es inusual. El espacio aéreo está cerrado y nadie sabe cuándo podremos volver a volar. No sabemos cuánto durará, así que estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas y días. Por mi parte, todo está bien. Claro que he recibido muchos mensajes de amigos y conocidos. Todos están preocupados, pero puedo asegurarles que todo está bien", confiesa el de Moscú.

Algo más preocupante es el testimonio de Aneke Rune, madre de Holger Rune, que se encuentra atrapada con su hijo en Doha, Catar: "Durante toda la noche hemos oído misiles, explosiones y alarmas. Esta mañana, más de lo mismo".

"Todo está siendo interceptado con éxito, lo cual es positivo, pero ahora todo se ha vuelto muy desagradable. Holger no pudo dormir anoche, se siente muy inseguro, además de ser muy joven es muy intenso", asegura Aneke en declaraciones para medios daneses.