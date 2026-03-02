El mítico entrenador que engrandece a Alcaraz: "Nadie ha revolucionado el tenis..."

Rick Macci ha vuelto a deshacerse en elogios hacia el murciano y su manera de jugar. Para él, toda una declaración de "amor" hacia el tenis.

Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 arrasando todo a su paso. Doce victorias en doce partidos y dos títulos de dos. Un inicio de temporada inmaculado. El murciano, lejos de acusar el cambio de entrenador, ha estado desplegando un juego demoledor con el que no ha dado opciones a sus rivales.

El número uno del mundo ya prepara Indian Wells con la intención de volver a alzarse con el título después de caer en semifinales en 2025. Cabe recordar que Carlitos se coronó en el Masters americano en 2023 y 2024 por lo que ya sabe lo que es ganar allí.

Rick Macci es uno de sus mayores admiradores. El que fuera entrenador de leyendas como Andy Roddick o Maria Sharapova no esconde la fascinación que le genera Alcaraz a la hora de jugar. El extécnico estadounidense vuelve a dejar un nuevo elogio supremo hacia Carlos. Para él, el impacto del número uno del mundo en el tenis no tiene precedente alguno.

"Carlos ha subido el listón y ha. Lo ha elevado a otro nivel, dándolo todo en cada punto con un estilo completo y esa sonrisa ganadora. Su juego es un espectáculo: golpes rápidos, dejadas imposibles, globos y remates; pero, por encima de todo, lo suyo es", reconoce Macci en sus redes.

El entrenador continúa dando rienda suelta a su admiración por el juego de Alcaraz. El murciano, por su parte, comenzará su andadura en Indian Wells con el objetivo de intentar conseguir firmar el mejor arranque de año de su trayectoria.