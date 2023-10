Aston Martin ha demostrado que los milagrosexisten en la Fórmula 1. Los británicos han pasado de sufrir por entrar en los puntos en 2022 a subirse al podio hasta en siete ocasiones en 2023 y estar peleando por la tercera posición tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores.

Sin embargo, si bien es cierto que el paso adelante es más que evidente, conforme ha ido avanzando la temporada los buenos resultados se han reducido exponencialmente. Algo normal teniendo en cuenta que los demás equipos han mejorado sus monoplazas mejor que los británicos.

Pese a ello, Fernando Alonso se mantiene optimista y ya apunta alto en las cinco carreras restantes. Tanto que incluso no descarta tener una carrera en la que suceda algo parecido a lo que sucedió en el GP de Mónaco, cuando se quedó a nada de conseguir la pole y la victoria.

"Mónaco fue la carrera que más cerca nos quedamos de conseguir la pole. Con suerte tendremos otra oportunidad en las carreras que quedan", aseguró con una sonrisa el piloto español a través de las redes sociales.

Sin duda, se trata de un objetivo que, aunque optimista, no es imposible en las carreras restantes. A pesar de que la diferencia con los hombres de cabeza es prácticamente insalvable, todavía quedan carreras, como el GP de EEUU o el de Brasil, en los que puede pasar de todo y, en un fin de semana loco, Alonso podría conseguirlo.

