Pierre Gasly, noveno; Esteban Ocon, abandonando tras una infinidad de sanciones. Alpine decepcionó en el estreno de la Fórmula 1 en Bahrein. Mucho prometió el equipo, que fue optimista a pesar de los malos tiempos en los test, pero se confirmaron las malas sensaciones.

A pesar de ello, en Alpine siguen diciendo que su coche tiene mucho potencial. Y van más allá. Laurent Rossi, director ejecutivo, ha afirmado que el motor Renault está a sólo una décima del más rápido de la parrilla.

Así lo ha indicado en el podcast de la F1: "Tenemos la unidad de potencia en una posición mucho mejor que en el pasado y aunque no vayas a ganar un Mundial por esos elementos, sí que lo puedes perder".

"Con el rendimiento que nos daba en años anteriores, no podíamos aspirar a nada más que el quinto puesto, no se integraba bien con el chasis. La nueva está muy bien, estamos a una décima de la mejor", ha afirmado Rossi, que no quiere tirar la toalla tras la primera carrera del año.

Cree que es una ventaja contar con su propio motor, a diferencia de otros equipos clientes: "Cuando tienes un problema, asusta, necesitas un grupo centrado sólo en el equipo cliente. Debes dividir tu estructura en dos y para nosotros, era más importante centrarnos en nosotros mismos y ya lo habéis visto".

"Puedes tener tres veces más información, pero también el triple de problemas, así que hay que tener cuidado con lo que deseas. En nuestro caso, ya hemos empezado a considerar la opción de los clientes, pero no es algo necesario", ha sentenciado Rossi.

Alpine habló hace más de un año de su plan de 100 carreras para ser campeones de la Fórmula 1. Ya han transcurrido casi 25 y el equipo está más lejos de la cabeza que en el pasado.