Problemas con el suelo en la clasificación del viernes, aparente fallo eléctrico en la carrera al sprint, penúltima posición de parrilla el domingo (Bottas cambió motor), doble parada en la carrera cuando ser sexto era posible... a Fernando Alonso le pasó absolutamente de todo el pasado fin de semana, y aún así acabó en puntos.

Analizando lo deparado en el Gran Premio de Austria, Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, se ha detenido a explicar algo que el equipo no había dejado claro: ¿Qué pasó en el sprint para que el A522 del asturiano no arrancase?

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el rumano afirma que "es algo que le puede pasar a cualquiera" ya que se trataba de una "pieza estándar" que se compra a un proveedor externo.

"No creo que sea un problema de Alpine. Todo indica que la ECU falló. Así que no es algo que hayamos diseñado nosotros, no es algo que hagamos nosotros, es algo que compramos, es una pieza estándar", ha señalado.

Pues bien, dicho proveedor es McLaren Applied, la filial tecnológica de los de Woking, aunque opera como empresa independiente.

Venden la misma pieza para todos los equipos de la Fórmula 1, pero solo le falló a Fernando. "Cuando fallan cosas como esa, le puede pasar a cualquiera. No creo que sea un problema de Alpine", justifica Szafnauer, aunque se olvida de todos los errores humanos de los de Enstone esta temporada (ocho en once carreras).

Te puede interesar:

- Alpine se defiende de las críticas y recuerda los errores de Fernando Alonso esta temporada

- Vettel abandonó el 'briefing' de pilotos...¡por las quejas de Fernando Alonso contra Dirección de Carrera!

- El GP de Madrid de Fórmula 1 sigue en el aire: la FIA aún no ha dado una respuesta