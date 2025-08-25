La deleznable actitud de Medvedev en el US Open: ojo al gesto obsceno y las provocaciones a su rival

El ruso protagonizó un partido lamentable increpando a Benjamin Bonzi, quien acabó ganando en cinco sets pese a que falló un punto de partido en la tercera manga por un suceso surrealista.

En la primera ronda del US Open se ha podido ver uno de los momentos más surrealistas del año. Cómo no, ha sido protagonizado por Daniil Medvedev. El controvertido tenista ruso coleccionó toda una batería de faltas de respeto a su rival y al juez de silla en su derrota contra Benjamin Bonzi por 3-6, 5-7, 7-6, 6-0 y 4-6.

Todo empezó en la tercera manga donde el francés tenía bola de partido para ganar. Un cámara entró en la pista pensando que se había acabado, desconcentrando el servicio de Bonzi. El juez de silla decretó que lo repita y Medvedev comenzó su show. Indignado, comenzó a incitar a la grada para que abuchearan al árbitro y al propio rival.

Mientras continuaba la bronca y echaban al cámara, el exnúmero uno del mundo increpó al galo por su tardanza: "¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando? ¡Tíos, se quiere ir, le pagan por partido no por horas!". Bonzi falló y acabó cediendo la tercera y la cuarta manga cayendo en esta sin ganar un juego.

No contento con eso, Medvedev continuó haciendo gestos a su rival, siendo el más comentado un obsceno gesto con la lengua fuera que no deja lugar a dudas. El partido prosiguió a su favor y llegó a romper el servicio en el último y definitivo set.

Fue entonces cuando aparecieron unas molestias en la muñeca, mientras que Bonzi le dio la vuelta al set devolviendo el break y confirmando la victoria por 6-4. El bochornoso show del ruso culminó reventando su raqueta en su banquillo, mientras que el francés celebraba el triunfo.

Así, Daniil culmina un año para olvidar en lo que se refiere a sus resultados en los Grand Slams. Ha caído a las primeras de cambio en tres de los cuatro grandes de la temporada. Tan solo ha ganado un partido en este ámbito y fue en el Open de Australia. Es un año para olvidar del ruso.