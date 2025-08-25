La preocupación de Djokovic con su físico tras debutar en el US Open: "Me sorprendió lo mal que me sentía..."

El tenista serbio reapareció tras seis semanas de descanso después de Wimbledon. Se hizo con la victoria en la pista central del US Open que dejó un sabor agridulce para el balcánico.

Novak Djokovic debutó con victoria en el US Open ante Learner Tien en tres sets (6-1, 7-6, 6-2). De esta forma, el serbio volvía a competir después de más de un mes de descanso, desde su participación en Wimbledon donde perdió en semifinales ante Jannik Sinner.

A sus 38 años, el tenista va de Grand Slam en Grand Slam, ahorrándose el resto de torneos del circuito. A pesar de dosificarse, el ganador de cuatro US Open experimentó problemas físicos durante su estreno en Nueva York. Dificultad para respirar, incomodidad en la zona de las costillas y molestias en el pie que obligaron al equipo médico del 'Major' a atender al número 7 del ranking.

Nole analizó sus sensaciones durante el encuentro en rueda de prensa después del partido: "Empecé genial. El primer set me sentí muy bien y el tercero estuvo bien para terminar el partido. Hay aspectos positivos, pero también cosas que espero que no sucedan".

Djokovicse refiere a esos problemas físicos que experimentó durante el encuentro y que hicieron saltar todas alarmas: "Tuvimos algunos juegos largos al comienzo del segundo set, y entonces empecé a sentirme realmente mal... no sé por qué. Me sorprendió mucho lo mal que me sentía físicamente en el segundo parcial. Espero que cómo me sentí en el segundo set no vuelva a ocurrir".

La estrategia del serbio de participar únicamente en los torneos más importantes del año puede servirle para no desgastarse pero también puede reducir su ritmo de competición. Djokovic hizo una breve mención a esta situación y sentenció en una sencilla frase la explicación al partido: "Menos mal que tengo dos días libres, es un poco preocupante.No tengo ninguna lesión ni nada, me costó mucho recuperarme de los puntos largos. No he jugado un partido oficial en seis semanas. En los momentos importantes, simplemente metí una pelota más en la cancha que él".

Así completó el ganador de 24 títulos de Grand Slam su reaparición en el circuito después de un mes y medio alejado de la pista. Con una contundente victoria pero con sensaciones encontradas y cierta preocupación.