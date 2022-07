En ocho de las once carreras disputadas en la primera mitad de la temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso ha tenido algún problema proveniente del garaje, box o muro de Alpine.

Lo cierto es que el equipo de Enstone ha ido de menos a más hasta la llegada del ecuador, sumando dos quintos puestos en Silverstone y Austria que les colocan a la cabeza de la zona media.

Sin embargo, no existe el fin de semana perfecto para Alpine. O lo que es lo mismo, que ni Fernando Alonso ni Esteban Ocon sufran algún tipo de problema.

Es por ello que, tal y como señaló el bicampeón del mundo de F1 tras la angustiosa carrera en el Red Bull Ring, podría haber sumado "50 o 60 puntos" más, pero las circunstancias se lo han impedido.

"Ha estado contento con el coche en varios grandes premios, no es algo que suceda de repente. El séptimo de Fernando estaba asegurado y el sexto era posible (antes del problema en el 'pit-stop'). Pero el coche tiene ritmo, cuando un coche tiene ritmo te puedes permitir esas cosas", ha señalado Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, en declaraciones a 'As'.

Según el rumano, el fallo en el A522 de Alonso en la carrera al sprint no fue culpa del equipo, sino que se debió a un fallo de una pieza externa.

"Cosas como las que sucedieron el sábado antes del sprint le pueden suceder a cualquiera. No es un problema de Alpine. No sabemos qué causó el problema, pero todo indica que fue un problema de centralita, que es una pieza que no diseñamos, sino que compramos. ¿Falló en un coche de Alpine por la instalación nuestra? Lo dudo. Pero debemos comprender qué ha sucedido. Tenemos que resolver todos los pequeños problemas para siempre, para que no reaparezcan en el coche. Pero nunca sabes qué será lo próximo, porque si no ya estaría resuelto", ha explicado.

Seguidamente, analizando los constantes problemas del asturiano, el jefe de Alpine se ha defendido de las críticas asegurando que no están fallando a Fernando y que Alonso también ha cometido errores que le han lastrado.

"No es que estemos fallando a Fernando, hay varias razones por las que no ha sumado puntos. Recuerdo el caso de Mick Schumacher, un toque le hizo un agujero en el pontón (en Ímola). Su defensa en Canadá contra Bottas le costó una penalización, igual que en Miami", ha señalado.

"No había trabajado Fernando con él en el pasado, es mi primer año, pero por lo que veo todavía le encantan las carreras y le gusta competir. En la vida, en general, estás contento cuando estás por encima de tus expectativas. Si tus expectativas son realistas y estás por encima, terminarás contento. No solo Fernando, todos nosotros. Pero Fernando sigue ahí", ha añadido.

Por último, Szafnauer ha afirmado que seguirán trayendo mejoras hasta que el techo presupuestario se lo impida: "La curva de aprendizaje es muy pronunciada y te tienes que aprovechar de eso para llevar más prestaciones al coche. Seguiremos haciendo eso hasta que nos quedemos sin dinero".

