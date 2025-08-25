Trump asegura que Putin no quiere reunirse con Zelenski "porque no le gusta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca

¿Qué ha dicho? En una larga charla con periodistas en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha desvelado que ha hablado con Putin y que han hablado sobre "misiles nucleares": "Nosotros queremos desnuclearizar".

Donald Trump ha explicado que Vladímir Putin no se reúne con Volodímir Zelenski porque no le gusta el presidente ucraniano, según comentó en una charla con medios en el Despacho Oval. Durante la conversación, Trump mencionó que ha discutido con Putin sobre "misiles nucleares" y que su administración busca "desnuclearizar" Rusia, reiterando su deseo de que la guerra termine y prometiendo apoyo a Ucrania en sus garantías de seguridad. Sin embargo, aclaró que EEUU ya no destina más dinero a Ucrania y que las negociaciones se realizan con la OTAN. Además, Trump mencionó que algunos líderes de la OTAN lo llaman "el presidente de Europa", algo que considera un honor.

Vladímir Putin no se reúne con Volodímir Zelenski para buscar un camino para la paz en Ucrania porque al mandatario ruso "no le gusta" el presidente ucraniano. Es la afirmación que ha dejado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una charla de más de una hora con medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en la que ha dado más detalles acerca del estado de las negociaciones de paz.

Trump ha comentado a los periodistas que ha hablado con Putin, entre otras cuestiones, de "misiles nucleares", aclarando que su Administración aboga por "desnuclearizar" Rusia. "Quiero que la guerra acabe", ha insistido un Trump que defiende que "ayudarán" a Ucrania en sus garantías de seguridad.

"Misiles, límites nucleares. Estamos hablando de muchas cosas distintas. Estamos hablando de limitar las armas nucleares. Vamos a incluir a China en eso", ha informado.

Eso sí, ha matizado que Estados Unidos "ya no gasta más dinero en Ucrania". "En realidad negociamos con la OTAN, ya no negociamos con Ucrania", asegura Trump, que no ha detallado medidas "específicas" de seguridad para Ucrania.

A lo largo de su charla, Trump ha llegado a confesar que hay líderes de la OTAN que le llaman -"en broma", dice- "el presidente de Europa", algo que considera "un honor".

Ha comentado este nuevo 'cargo' que le vinculan al hablar sobre la cumbre con líderes europeos que tuvo lugar en la Casa Blanca, a quienes define como "grandes líderes" y "buenas personas". "Fue una gran reunión, y vuestro país (refiriéndose a EEUU) vuelve a ser respetado", ha añadido.