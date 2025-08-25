La bajada de turistas alemanes aleja a España de alcanzar la meta de los 100 millones de turistas extranjeros

Sí, pero Todavía no se descarta alcanzar esta cifra récord, pues la ocupación en muchos destinos como la Comunitat Valenciana sigue siendo muy alta.

A pocos días de cerrar agosto, el sector turístico ya asume que va a ser difícil alcanzar el hito de los 100 millones de turistas extranjeros en España en 2025. El inicio del año hacía prever que era factible, pero el pinchazo de Alemania ha rebajado las expectativas. Y es que los turistas alemanes han optado por otros destinos, principalmente por el precio.

Si bien todo apunta a que este verano será de cifras históricas en el sector del turismo con hoteles llenos y restaurantes que trabajan sin descanso, llama la atención el dato de llegadas de turistas alemanes. Por ejemplo, en el hotel que regenta Josep María han "notado una bajada de un 5%, aproximadamente".

Eso sí, pese a que en julio las pernoctaciones de turistas alemanes cayeron un 7% con 346.000 noches menos, otros mercados, como el británico o francés, están compensando la caída. Y es que "faena está habiendo más que el año pasado", explica el hostelero Agustín Flores. De hecho, la ocupación en muchos destinos sigue siendo muy alta.

Es el caso de "la temporada turística en la Comunitat Valenciana que está funcionando bien", sostienen desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la región (HOSBEC). "En Benidorm, por ejemplo, se habla de un 95-97% de ocupación", recuerda el vicepresidente de la Mesa del Turismo de España, Santiago Vallejo.

Por eso, el sector mantiene las expectativas, pues todavía no se descarta llegar a los 100 millones de visitantes extranjeros. En ese sentido, Vallejo subraya que "si no llegamos a los 100, serán 97-98, una cosa así". De esta manera, España volverá a firmar un nuevo récord turístico, aunque habrá que esperar para saber si será 2025 el año en el que se alcance esta meta tras rozar los 94 millones en 2024.