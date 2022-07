La temporada 2022 de Fórmula 1 se presentaba como un cambio de era en la competición por la ejecución de un nuevo reglamento cuyo objetivo era igualar las fuerzas entre las escuderías y ofrecer carreras más vistosas con más adelantamientos.

Si en la era híbrida Mercedes tuvo un monopolio solo roto por Red Bull en 2021, este año la marca de las bebidas energéticas y Ferrari se han alzado como los equipos más punteros, con los germanos por detrás.

Muchos esperaban que la nueva normativa cambiase todas las reglas y pudiera aparecer un caso como el de Brawn en 2009, pero no ha sido así.

Analizando este reglamento, Fernando Alonso ha lamentado esa falta de igualdad: "Más o menos. Desafortunadamente, la Fórmula 1 sigue siendo muy predecible. Se trata de Red Bull y Ferrari. Sólo Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Sergio Pérez pueden ganar. No conozco ningún otro deporte en el que pase eso".

"Los Grandes Premios se han vuelto más divertidos y con estos coches puedes luchar mejor. No obstante, creo que es demasiado aburrido, pero también es parte de la F1. Siempre habrá equipos que sean más rápidos que otros", ha explicado en declaraciones a 'NOS'.

"Por supuesto que echo de menos los feroces duelos de podio. Por supuesto, me siento muy bien cuando puedo sobresalir durante un tiempo, como en Canadá cuando salí en la primera fila junto a Max. Eso ha sido algo bueno de esta temporada", ha añadido.

En contextos difíciles como Canadá donde se igualan las fuerzas, ahí aparece Alonso para confirmar que sigue siendo uno de los mejores.

"Puedo mostrar cosas que la gente ya no espera de mí. Esa siempre ha sido mi fortaleza y me enorgullece. Es lo que me impulsa: ser un piloto mejor con respecto a 2021. También compites contra ti mismo en este deporte", ha zanjado el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Te puede interesar:

- La prensa alemana se rinde ante Fernando Alonso y señala a Alpine: "Es un Ferrari pintado de azul y rosa"

- El jefe de Alpine mete más suspense a la renovación de Fernando Alonso: "Yo no estaba cuando le ficharon"

- Tsunoda responde a Fernando Alonso después de que el japonés le cerrara a 300 kilómetros por hora