La Fórmula 1 ha regresado de su descanso vacacional, aunque el lío con los asientos libres para 2023 continúa. Alonso sorprendió a Alpine con su fichaje por Aston Martin, aunque tenían un plan 'b', Piastri, pero este también les ha dado calabazas.

Tras la clasificación del Gran Premio de Bélgica, en la rueda de prensa de los directivos deportivos, Otmar Szafnauer fue preguntado por las declaraciones de Alonso en las que aseguraba que él "no supera" la marcha del asturiano.

"Quizá Otmar no supera de mi marcha, pero el resto de personas involucradas en la negociaciones, como Rossi y De Meo sí estaban avisados el lunes. Quizá no le llamaron", aseguró Alonso en Spa, algo que el jefe de equipo de Alpine ha querido detallar. "Las negociaciones empezaron antes de que yo me uniera al equipo. Todos éramos conscientes de que el contrato acababa. Fernando dijo que quería seguir en el equipo y empezaron sin mí, aunque hacia el final estaba involucrado en esas conversaciones. Desde Francia", explicó Szafnauer.

"Habíamos avanzado mucho en nuestras negociaciones con Fernando y estábamos en el final. Él nos dijo que estaba listo para firmar. Sabíamos que podía negociar con otros, porque era un agente libre, pero la sorpresa fue que se anunciara el lunes por la mañana, cuando el domingo por la noche dijo que no hacía falta tener prisa", añade el jefe de Alpine.

Pese al revuelo que supuso la confirmación de Alonso como piloto de Aston Martin, Otmar asegura no estar decepcionado, al final, el asturiano era libre para negociar e ir donde quisiera. "Para nada, era libre y podía hacer lo que fuera mejor para él. Un acuerdo tiene que ser bueno para dos partes, y si ha encontrado uno que era bueno para él, debe perseguirlo. Era libre para hacer lo que hizo", zanjó sobre Fernando.