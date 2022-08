Uno de los mayores motivos por los que Fernando Alonso decidió cambiar el equipo Alpine por Aston Martin fue por el proyecto que ambos tenían para el futuro. Y es que Lawrence Stroll ha invertido muchísimo dinero para que Aston Martin sea una escudería con un coche ganador en un futuro próximo. La principal novedad ha sido la construcción de una fabrica totalmente nueva, con su propio simulador y túnel de viento.

A pesar de la enorme inversión, eso no es sinónimo de tener un coche que luche por victorias. Aston Martin tomó la decisión de abandonar las instalaciones del antiguo equipo Jordan para construir su fábrica propia. Un año después, la nueva edificación ya va cogiendo forma.

Aunque aún no está acabada al 100%, se espera que la instalación funcione al completo el año que viene. Además, contará con una novedad muy importante para cualquier equipo de Fórmula 1: un túnel de viento totalmente nuevo. Esto es muy importante ya que permitirá realizar diferentes pruebas aerodinámicas que luego se podrán usar en la pista.

What a difference a year makes. 💚

12 months of work on the all-new Aston Martin F1 Team HQ, brought to you in 60 seconds.

Stay tuned for more on the progress being made at our new campus site later today... pic.twitter.com/Ey6OXLChAT