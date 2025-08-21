La Fiscalía investiga la falta de planes de prevención ante la devastadora oleada de incendios

El incendio originado en Chendrexa de Queixa a su llegada a la localidad de Vilariño de Coso, en Ourense

El contexto Las llamas llevan arrasando la Península casi dos semanas, en las que han ardido cerca de 340.000 hectáreas. La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido al Seprona investigar si las localidades más golpeadas tenían planes de prevención.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga la relación entre la falta de planes de prevención y la oleada de incendios forestales en España. El fiscal de Sala Coordinador ha solicitado al Seprona de la Guardia Civil información sobre si los municipios más afectados cuentan con dichos planes. Además, ha enviado un escrito a fiscales provinciales recalcando que la situación actual se debe a la ausencia o aplicación inadecuada de estos planes. Podría plantearse responsabilidad penal para quienes no los hayan elaborado.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo está investigando la relación entre la falta de planes de prevención y la ola de incendios forestales que asola España. El fiscal de Sala Coordinador ha pedido ya al Seprona de la Guardia Civil que recabe información sobre si los municipios más afectados cuentan con esos planes de prevención, según avanza el diario 'El País'.

Además, el fiscal coordinador envió un escrito el lunes a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente en el que recalca que "es evidente" que "la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios".

En ese documento, citado por 'El País', señala que, en los casos más conflictivos o de "peligrosidad del terreno o del contexto en el que se ha producido el incendio" y en los que "la existencia de los citados planes sea insoslayable", podrían plantearse exigir "responsabilidad penal" a quienes "teniendo la obligación de elaborar los mismos" no lo hayan hecho. Si el caso no tiene entidad para ser calificado como delito, les insta a trasladar la información a la "administración sancionadora" correspondiente.

La Ley de Montes establece que las comunidades autónomas deben elaborar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. También establece que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobaría por decreto las directrices y criterios comunes para la elaboración de esos planes, pero aún no lo ha hecho.

Fuentes del Gobierno central citadas por 'El País' aseguran que esa norma se aprobará en pocas semanas y achacan el retraso al complejo proceso de alegaciones al ser una competencia compartida con las autonomías. Sin embargo, sostienen que esas directrices no son una condición imprescindible para que las comunidades aprueben sus planes.