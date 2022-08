Seguro que más de un directivo de Alpine se llevaba las manos a la cabeza este martes al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. En 48 horas se habían quedado sin Fernando Alonso... y sin Oscar Piatri. Sí, Alpine sólo tiene un piloto para 2023: Esteban Ocon.

El adiós de Alonso provocó que Alpine apostara definitivamente por Piastri. Comunicado de bienvenida a media tarde... pero sin declaraciones del piloto. Algo no iba bien. Y efectivamente se confirmó apenas unas horas después. El australiano desmentía en sus redes que fuera a correr con los galos a partir de 2023.

"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año", escribió.

Porque el contrato de Piastri expiraba el 31 de julio. Y el piloto ya tenía un preacuerdo firmado con McLaren. Todo hace indicar que se resolverá en los tribunales, tal y como está ocurriendo con el caso de Álex Palou (también con McLaren de por medio).

El caos se apoderó de Alpine. Otmar Szafnauer tampoco iba a poder contar con Piastri. Ese piloto con el que presionó a Alonso para sólo ofrecerle un año de contrato. Ni Alonso ni Piastri. Alpine se ha quedado solo con Ocon.

¿Qué sucederá a partir de ahora? Todo hace indicar que los franceses deberán buscar compañero a Ocon fuera de sus instalaciones. Daniel Ricciardo es el nombre que suena con más fuera.

En Spa se demandarán explicaciones a la escudería, que no ha reaccionado a la humillación pública de Piastri, quien era su gran apuesta para el futuro y por el que dejaron marchar a todo un bicampeón como Alonso.

Szafnauer sale muy tocado de todo esto. Tras decir que no había podido contactar con Alonso al estar en Grecia (él mismo publicó vídeos en Oviedo minutos después), ahora se ha quedado sin su joven estrella. Seguro que el grupo Renault le demanda explicaciones.