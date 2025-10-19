Alonso responde firmemente a la acusación de Red Bull de provocar el accidente en la 'sprint' en Austin

El asturiano no ha dudado en analizar el incidente que le obligó a abandonar en la carrera corta después de que Helmut Marko, asesor de Red Bull, insinuara que era su culpa.

Fernando Alonso volvió a ser víctima de la mala suerte en el Gran Premio de Estados Unidos. El asturiano dio la campanada en la clasificación para la carrera al 'sprint' marcando el sexto mejor tiempo en la sesión.

Fernando fue más rápido que los Williams y los Ferrari dejando muy buenas sensaciones de cara a lo que restaba de fin de semana. Sin embargo, otro suceso ajeno a él y a su rendimiento condenaron por completo las opciones que podía tener el bicampeón de puntuar.

Nico Hulkenberg se llevó por delante a Oscar Piastri en la primera curva de la 'sprint'. El australiano impactó a su vez con Lando Norris dejando fuera de la carrera a los McLaren. Alonso fue el tercero en discordia y se llevó también un golpe de Hulkenberg que le obligó a abandonar.

Helmut Marko, en declaraciones para 'GPBlog', aseguró que el incidente había sido culpa de Alonso debido a la salida por el interior que había llevado a cabo.

El asturiano ha respondido al directivo de Red Bull de manera firme. No ve culpables: "No creo que haya un culpable. Muchos coches para una curva tan estrecha. ¡Y yo era segundo en la salida de la curva! Sin ese trompo yo me había librado, así que es una situación increíblemente desafortunada".

El bicampeón hubiera salido en segunda posición de haber esquivado el impacto de Hulkenberg. Una vez más, Alonso fue víctima de la mala fortuna en una 'sprint' en la que podría haber firmado un buen resultado.