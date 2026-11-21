El estadounidense no ha podido con un Carlitos mermado físicamente. Tras el duelo, Ben no ha tenido más remedio que deshacerse en elogios hacia su rival.

Carlos Alcaraz ha alcanzado una nueva final. El murciano sigue jugando a un nivel excelso desde que superó aquella delicadísima lesión de muñeca. Esta vez, con molestias y dolor en el isquio, ha sido capaz de superar a un Ben Shelton que tuvo contra las cuerdas al número uno del mundo.

Carlitos, aún así, sacó fuerzas cuando peor estaba. Tras perder el primer set se recompuso y fue capaz de ir encontrando una solidez en su juego que apuró a Shelton hasta el punto de ceder en la segunda manga.

Alcaraz, mermado físicamente, aguantó hasta el tercer y definitivo set donde en el 'tiebreak', sacó su mejor versión. Shelton, tras el encuentro, admiró esa capacidad del murciano de aparecer en los momentos importantes: "Contra Carlos sé que las cosas no van a ser sencillas, sobre todo en tiebreaks o momentos tensos. Como dijiste, siempre es capaz de ser decisivo y definitivo cuando lo necesita.Creo que Carlos hizo un gran trabajo con su saque en el tercer set".

"Me destrozó con su servicio, encontró los huecos a las mil maravillas. Ganó un altísimo porcentaje de puntos ganados con el primer saque, y también tuvo un alto porcentaje de primeros dentro. Cuando posees tantas cualidades y habilidades como él, sabiendo que hace cosas muy bien en todas las partes de su tenis, y además saca de esa manera, eso te pone en muchísima tensión", aseguró Ben.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido