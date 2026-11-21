Los detalles En el Partido Popular se muestran eufóricos y creen que Sánchez está "derrotado". Sin embargo, el "desgaste" que ven los 'populares' en el presiente del Gobierno es "templanza" para el PSOE.

En el Partido Popular (PP) reina el optimismo tras el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Feijóo, en un acto en Valencia, declaró que fue una "gran victoria emocional" y apunta a una victoria electoral. Los 'populares' creen que Feijóo ganó el debate y que Sánchez se siente "derrotado". Sin embargo, los socialistas defienden que el debate se desarrolló según lo planeado. Pedro Sánchez afirmó en 'Onda Cero' que el debate fue como él quería. Desde Moncloa, se sugiere que Sánchez buscó bajar la tensión, inspirándose en Obama, comparación que el PP ridiculiza. Los socialistas critican la actitud de Feijóo y condenan los comentarios despectivos del PP.

En el PP están poco menos que eufóricos tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "Fue una gran victoria emocional, pero vamos a por la victoria electoral", ha expresado el líder del PP este sábado en un acto de campaña en Valencia.

Así, los 'populares' sacan dos conclusiones: que Feijóo ganó el debate y que Sánchez se da por "derrotado" antes incluso de pasar por las urnas, tal y como ha señalado Cuca Gamarra.

Sin embargo, lejos de reconocer esa derrota, los socialistas sacan pecho. "El debate transcurrió como yo quería", ha asegurado Pedro Sánchez en 'Onda Cero'. Y es que el "desgaste" que ven los 'populares' en el presidente del Gobierno es "educación" para el PSOE. "Hay mucha gente sorprendida porque Sánchez es educado", ha manifestado Félix Bolaños al respecto.

Desde Moncloa, deslizan que el presidente buscó durante el debate rebajar la tensión y evitar el enfrentamiento, inspirándose en la actuación de Obama durante su debate contra McCain en 2008, una comparación que desde el PP ven algo exagerada" y que han ridiculizando atacando, por el camino, a los sorianos: "Que se compare a Sánchez con Obama es como a Dios con un señor de Soria", ha declarado la cabeza de lista del PP de León al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

Mientras, los socialistas, que no han tardado en condenar el comentario de Muñoz, afean a Feijóo su actitud durante el debate, sus "insultos y bulos", tal y como ha criticado Pedro Sánchez, y ya miran al del próximo jueves.

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