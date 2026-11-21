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La confesión de Alcaraz sobre su lesión tras vencer a Shelton en las Finals: "Si no tuviera ese problema..."
El murciano se ha sobrepuesto al gran nivel de Shelton y a sus molestias en el isquitibial, que en un momento parecían poderle dejar fuera del torneo.
Carlos Alcaraz estaba contra las cuerdas tras perder el primer set. El murciano, que no había acusado su dolor en el isquio durante el partido frente a Cobolli, comenzaba a mostrar evidentes signos de no estar al 100%. Shelton, por el contrario, se movía con agilidad sobre la pista.
Carlitos parecía abocado a sufrir lo mismo que sufrió en el US Open ante un Ben que estaba muy sólido al saque. Cuando más cuesta arriba estaba el encuentro, Alcaraz encontró coraje y ritmo de donde no parecía tener.
El murciano comenzó a crecer físicamente y, con ello, su tenis. Tras el encuentro, reconoció haber jugado con dolor y sin ir al límite: "Estoy cuidando y mucho esta lesión. Hoy era un test muy importante para mí, para ver dónde estoy físicamente. Creo que fue genial".
"Me siento bien, moviéndome con dureza. Probablemente no me esté empujando al límite, no voy al límite: quizás, si no hubiese tenido este problema en mi pierna, podría desplazarme de forma distinta, con un poco más de dureza...", asegura Carlos.
El murciano también confiesa que ha aprendido a jugar lesionado: "Pero me estoy dando cuenta de que debo tener cuidado con mi cuerpo, y que a veces no tengo que llevarme al límite en ciertos movimientos, en algunos golpes, en algunas bolas. No tengo que correr a todas y cada una de las bolas, y eso es algo que estoy empezando a entender ahora mismo. Me estoy sintiendo mejor, en general bien. El partido de hoy ha sido fantástico en cuanto a información. Ahora iré a ver a mi fisio, intentaré recuperar y estar listo para mañana".
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