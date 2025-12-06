Barómetro laSexta | El 52,9% de los encuestados cree que es "inadecuado" que Juan Carlos I haya escrito sus memorias

Los detalles 'Reconciliación', que se lanzó en Francia el pasado 5 de noviembre y en España el 3 de diciembre, ha dejado ver una nueva faceta del emérito que se desconocía hasta ahora, algo por lo que ha sido duramente criticado.

El lanzamiento de las polémicas memorias del rey Juan Carlos I, 'Reconciliación', han dado pie a un aluvión de críticas. En el libro, explica cómo vivió el momento en el que se firmó la carta magna que materializó la democracia del país, el escrito que este sábado se celebra: la Constitución.

Según el barómetro de laSexta, que se basa en los datos del instituto Invymark, el 52,9% de los encuestados creen que fue "inadecuado" escribir estas memorias, mientras que el 42,4% lo ve "adecuado" y un 4,7% se abstiene a contestar.

Tras ser lanzadas en Francia el pasado 5 de noviembre y en España el 3 de diciembre, estas han dejado ver una nueva faceta del emérito que se desconocía hasta ahora. Y no solo del emérito. La familia real, según este libro, habría pasado por etapas de drama, desamores o huidas, entre otros.

Así, apunta al actual monarca, Felipe VI: "Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que los que decían ser amigos han desaparecido, me he dado cuenta que jamás he sido libre".

Se percibe "mucho 'hate"

Algunos ciudadanos opinan que en 'Reconciliación' se percibe "mucho 'hate' entre ellos", mientras que otros aseguran no leer "nada sobre el rey". Tras la publicación de sus memorias, el exjefe de Estado aseguró en un vídeo que había hecho "un gran esfuerzo" en escribirlas para que los ciudadanos pudieran conocer "la historia reciente del país".

Eso sí, este vídeo no gustó ni a la Casa Real, que lo calificó de "inoportuno" ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Me quedo con lo que dijo la Casa Real, inoportuno y algo así como improcedente".

Pero a Juan Carlos I tampoco parece gustarle el líder socialista: "El actual gobierno desacredita mi persona, debilita la constitución en entredicho los logros de la transición y de nuestra reconciliacion".

Por su parte, el favorito de los encuestados es Felipe VI. Un 55,1% cree que es mejor monarca, mientras un 33,6 señala al emérito. Sentir muy parecido si se pregunta con cuál se sienten más identificados. Más de la mitad, lo hace con el actual monarca: un 55,5%.

