Prisión provisional y sin fianza para la madre del menor de cuatro años y su pareja por el crimen de Garrucha

Un furgón de la Guardia Civil, en la Ciudad de la Justicia de Almería

¿Qué ha pasado? El juez ha decretado las mismas medidas para ambos, investigados por un delito de asesinato y de maltrato habitual.

El Tribunal de Instancia de Vera, Almería, ha ordenado prisión provisional sin fianza para la madre de Lucas, un niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha, y para su pareja actual. La investigación, que está bajo secreto, los acusa de asesinato y maltrato habitual. La madre no declaró, mientras que el hombre sí lo hizo, pese a tener una orden de alejamiento de ella. El cuerpo del niño fue encontrado en una playa tras su desaparición en extrañas circunstancias. El abogado del abuelo materno denuncia el "fracaso absoluto de las instituciones" por ignorar señales de maltrato y absentismo escolar.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número cuatro de Vera, en Almería, ha decretado prisión provisional sin fianza para la madre del joven Lucas, el niño de cuatro años muerto en Garrucha. Además, el juez ha dictaminado la misma sentencia para la actual pareja de la mujer.

Según han indicado fuentes judiciales, el hombre sí ha declarado mientras que la mujer se ha acogido a su derecho a no declarar. En principio, a los dos se les investiga por un delito de asesinato y de maltrato habitual.

En ese contexto, el hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, de la que era su pareja sentimental.

La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo del niño en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera a eso de las 23:30.

Antes, los servicios de Emergencias habían recibido avisos en los que se indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias. La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados.

El aviso por la desaparición del menor movilizó a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores constataron la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

La madre, vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

"Fracaso absoluto de las instituciones"

Por su parte, el abogado del abuelo materno del niño ha denunciado "el fracaso absoluto de las instituciones públicas" en cuanto a la protección del menor al asegurar que había evidentes señales de maltrato y de absentismo, que el centro escolar y las fuerzas de seguridad ignoraron antes del crimen.

"En el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que tenía un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada", ha lamentado Martínez quien, además, ha cuestionado que no se activasen los protocolos de absentismo o de maltrato infantil ante tales evidencias.

Según el abogado, ni la madre ni su pareja "llevaron al niño al médico" para evitar que los facultativos detectaran lesiones y activasen la alerta sanitaria.

Además, ha revelado que la hermana de su cliente, la tía abuela de la víctima, acudió tiempo atrás a un cuartel de la Guardia Civil mostrando una fotografía en su móvil, en la que se apreciaba que el niño tenía "un moratón y un derrame en la sien".

