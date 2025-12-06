Ahora

En Almería

Prisión provisional y sin fianza para la madre del menor de cuatro años y su pareja por el crimen de Garrucha

¿Qué ha pasado? El juez ha decretado las mismas medidas para ambos, investigados por un delito de asesinato y de maltrato habitual.

Un furgón de la Guardia Civil, en la Ciudad de la Justicia de AlmeríaUn furgón de la Guardia Civil, en la Ciudad de la Justicia de AlmeríaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número cuatro de Vera, en Almería, ha decretado prisión provisional sin fianza para la madre del joven Lucas, el niño de cuatro años muerto en Garrucha. Además, el juez ha dictaminado la misma sentencia para la actual pareja de la mujer.

Según han indicado fuentes judiciales, el hombre sí ha declarado mientras que la mujer se ha acogido a su derecho a no declarar. En principio, a los dos se les investiga por un delito de asesinato y de maltrato habitual.

En ese contexto, el hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, de la que era su pareja sentimental.

La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo del niño en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera a eso de las 23:30.

Antes, los servicios de Emergencias habían recibido avisos en los que se indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias. La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados.

El aviso por la desaparición del menor movilizó a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores constataron la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

La madre, vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

"Fracaso absoluto de las instituciones"

Por su parte, el abogado del abuelo materno del niño ha denunciado "el fracaso absoluto de las instituciones públicas" en cuanto a la protección del menor al asegurar que había evidentes señales de maltrato y de absentismo, que el centro escolar y las fuerzas de seguridad ignoraron antes del crimen.

"En el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que tenía un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada", ha lamentado Martínez quien, además, ha cuestionado que no se activasen los protocolos de absentismo o de maltrato infantil ante tales evidencias.

Según el abogado, ni la madre ni su pareja "llevaron al niño al médico" para evitar que los facultativos detectaran lesiones y activasen la alerta sanitaria.

Además, ha revelado que la hermana de su cliente, la tía abuela de la víctima, acudió tiempo atrás a un cuartel de la Guardia Civil mostrando una fotografía en su móvil, en la que se apreciaba que el niño tenía "un moratón y un derrame en la sien".

La madre, vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
  2. Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  3. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  4. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía los valencianos estaban "sumergidos"
  5. Illa encarga la auditoría de los cinco centros que trabajan con el virus de la peste porcina
  6. Una mujer muere tras caer desde un décimo piso en Madrid junto a dos niños de tres años, que se encuentran graves