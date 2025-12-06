El llamativo penalti con el que el Barça cerró su 'manita' ante el Betis

Los de Flick firmaron un encuentro fantástico en uno de los campos más complicados de La Liga. Sin embargo, una polémica pena máxima señalada por el árbitro generó mucha tensión en un encuentro que estaba sentenciado.

El Fútbol Club Barcelona sigue lanzado. Los de Flick han firmado una goleada sensacional en La Cartuja ante el Real Betis Balompié. Sin embargo, con 1-4 en el marcador, la polémica apareció en un penalti señalado a favor del Barça.

Rashford disparó a portería. Su tiro impactó en el muslo de Marc Bartra y el rechace fue directo al brazo del zaguero verdiblanco. Una acción que, a priori, no parecía sancionable por tratarse de una mano que viene de otra parte del cuerpo. Sin embargo, Iglesias Villanueva llamó al monitor al colegiado de campo, Hernández Maeso.

Tras revisión, decretó penalti. Los jugadores verdiblancos estallaron con protestas debido a la decisión. Lamine Yamal, que jugó de media punta, fue el encargado de transformar la pena máxima. La joya blaugrana volvió a brillar, esta vez, desde una posición que no es la habitual.

El Barça vio de nuevo como recibía un gol en los primeros minutos de encuentro. No es la primera vez esta temporada. Antony adelantó a un Betis al que le duró la alegría cinco minutos. De hecho, bastaron menos de dos minutos para que Ferrán Torres, con un doblete fugaz, le diera la vuelta al marcador.

Roony Bardghji, novedad en el once, firmó el 1-3 con un gran gol. El extremo sueco también fue el autor de la asistencia del segundo gol. Sin embargo, tanto él como Yamal como Pedri quedaron eclipsados por el 'hat-trick' de Ferrán Torres. El ex del Valencia firmó su tercer gol en el minuto cuarenta, con algo de fortuna.

El centrocampista canario también destacó. Está claro que el Barça es otro equipo con él. Ni Raphinha ni Robert Lewandowski disputaron minutos en un encuentro al que el Betis no le perdió nunca la cara a pesar del resultado. Diego Llorente, a la salida de un córner, y el Cucho Hernández, de penalti, maquillaron el resultado para el 3-5 final

Los de Hansi Flick seguirán líderes de La Liga una semana más. Recibirán a Osasuna la próxima jornada pero antes se enfrentarán al Eintrach de Frankfurt el próximo martes en Champions League.

El Betis, por su parte, visitará al Dinamo de Zagreb en Conference League antes de acudir a Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano la próxima jornada.