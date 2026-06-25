El edificio se vino abajo
Tragedia en un equipo de beísbol de Venezuela: se derrumba un edificio por el terremoto con los familiares de un equipo
Las familias de unos jugadores de béisbol de La Guaira se encontraban hospedados en un hotel que se ha derrumbado por el edificio: se desconoce si son desaparecidos o fallecidos.
Los dos terremotos de Venezuela sorprendieron a un partido de béisbol que se celebraba en La Guaira. Pero lo peor se lo iban a encontrar al regresar a su hotel, donde se encontraban sus familiares. El edificio se ha venido abajo con los familiares en el interior.
Álvaro Espinoza, miembro del equipo, ha relatado todo: "Sólo podíamos pensar en los familiares. El hotel se había caído y era allí donde estaban los familiares".
Se alojaban en el Hotel Edwards, uno de los más famosos de la zona. Y ahora allí sólo quedan escombros.
Muertos o desaparecidos, es lo que avanzan los medios venezolanos sobre los familiares de los jugadores del equipo de béisbol.
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