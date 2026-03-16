El jefe de Aston Martin explica las vibraciones que sufrió Fernando Alonso: "Es un problema..."

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, dice que sigue siendo un problema para el piloto: "Hemos mejorado, pero...".

Otra vez las vibraciones. Otra vez Fernando Alonso tuvo que abandonar. En el Gran Premio de China tuvo que quitar las manos en el volante en las rectas porque era incluso peligroso. Y en Aston Martin han reconocido que sus pilotos lo están pasando realmente mal.

Mike Krack, en declaraciones a 'AS', reconoce que Fernando lo estaba pasando mal: "Alonso estaba incómodo, completó 33 vueltas que hasta ahora no habíamos completado de forma consecutiva. Ya habían sido 19 en el sprint. Ya dijo Fernando que si luchas por la victoria es posible pilotar, pero no estábamos en esa situación así que fue fácil tomar la decisión".

"Hemos mejorado las vibraciones sobre el sistema pero siguen siendo un problema para el confort del piloto", dice Krack al finalizar la carrera de China.

Aston Martin no puede desbloquear el potencial del coche, pero Krack deja claro que no son varios segundos lo que pueden recuperar: "Las vibraciones afectan fundamentalmente a la fiabilidad. Tenemos que levantar en varias áreas pero no hablamos de segundos de pérdida. En algunos ajustes somos más conservadores pero no se nos van muchas prestaciones".

Japón, la casa de Honda, es la próxima cita de la Fórmula 1. Una prueba de fuego para la marca de motores. Sin embargo, nadie es demasiado optimista con respecto a unas posibles mejoras que les permitan al menos terminar la carrera.